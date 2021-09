L’Agcom controllerà i dati di ascolto Dazn

Entro martedì sarà aperta una procedura per verificare i dati di ascolto di Dazn da parte dell'Agcom. Sotto la lente di ingrandimento dell'organismo di controllo i numeri relativi alle prime due giornate di Serie A. Oltre a verificare l'attendibilità di quei dati, l'obiettivo è quello della corretta distribuzione dell'8% degli introiti delle tv ai club. Per questa percentuale, infatti, gli indotti sono distribuiti alle società in modo proporzionale agli ascolti. Una torta da 74 milioni di euro da spartire tra le squadre.

(La Repubblica)