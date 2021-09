La Roma vince al 91': è prima. Mourinho vola sotto la curva

Una serata di cui si parlerà per molto tempo nella Capiale. La Roma di José Mourinho si impone infatti pe r 2-1 su un ottimo Sassuolo e si regala i tre punti che valgono il primo posto in classifica. I giallorossi partono forte, desiderosi di regalare allo Special One una vittoria per festeggiare al meglio le mille panchine da professionista. La Roma parte forte e alla mezz'ora trova il gol del vantaggio con Cristante, che sfrutta al meglio uno scema realizzato da calcio piazzata da Lorenzo Pellegrini. Nella ripresa i neroverdi di Dionisi partono forte, trovando il pari con Djuricic ma la reazione dei giallorossi arriva subito, visto che dopo neanche un minuto è solo il palo a negare la gioai del gol ad Abraham. La Roma spinge e alla fine viene premiata con El Shaarawy, che regala a tutta la squadra, Mourinho compreso, una serata indimenticabile e una corsa sotto la Curva Sud.

(gasport)