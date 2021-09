La Roma si prende tre punti ma perde Pellegrini

L'unica cosa che contava per la Roma erano i tre punti. Contro l'Udinese Mourinho non voleva che tornare a vincere, per mettersi definitivamente alle spalle la sconfitta di Verona e preparsi al meglio in vista del derby. E' ancora Tammy Abraham a far esultare i tifosi giallorossi, regalando un gol su assist di un inarrestabile Calafiori. I giallorossi però non trovano mai la seconda rete ch epotrebbe chiudere la gara e nel finale di partita sono costretti a soffrire prima del triplice fischio. Nota negativa l'espulsione di Lorenzo Pellegrini, che viene punito per un intervento considerato pericoloso. Salterà il derby di domenica, anche se Mourinho promette battaglia per il suo capitano.

(corsera)