La Roma si ferma a Milano

IL TEMPO (M. VITELLI) - Dopo due vittorie arriva il primo pareggio. La Roma Primavera di Alberto De Rossi impatta 2-2 in casa dei pari età del Milan giocando una buona partita, ma infarcita da alcuni passaggi a vuoto che sono costati cari. Subito in vantaggio con Felix in contropiede, i giallorossi incassano presto il pareggio firmato Di Gesù. Poi ci pensa Olivares con un’azione personale a riportare avanti la Roma, però prima dell’intervallo il rigore di Capone (fallo dubbio di Morichelli su Traoré) rimette il match in equilibrio e nonostante le occasioni create nella ripresa da entrambe le squadre il risultato non cambierà. A fine gara De Rossi non è contento. «Il pubblico si sarà entusiasmato a vedere tanti gol - dice - ma io non mi sono di certo divertito». E sul banco d’accusa finisce il comportamento dei suoi. «Secondo mei ragazzi si sentivano troppo sicuri - spiega - il fatto di palleggiare dentro la nostra area piena di avversari è un errore grossolano che non dobbiamo commettere. Per essere una squadra di vertice non possiamo avere questi squilibri - sottolinea il mister giallorosso - mi aspetto una stagione piena di soddisfazioni, ma per ottenerle dobbiamo lavorare, sudare, combattere e sacrificarci»