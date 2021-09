La Roma sfida arbitri e fatica. Rosa corta, giocano solo in 14

La Roma è compatta intorno al suo tecnico e i suoi giocatori non vengono lasciati mai da soli. Mourinho infatti è stato supportato da Tiago Pinto, e dalla dirigenza, in merito alle proteste contro il direttore di gara al termine del derby perso contro la Lazio. Nel secondo caso invece la sensibilità della rosa giallorossa si vede dal fatto che ieri tutta la squadra ha partecipato al funerale del padre di Zalewski. Un gruppo unito, che però sembra iniziare ad essere stanco visto che da inizio stagione a giocare in mezzo al campo sono sempre gli stessi 15 giocatori. Stanchezza che si è vista nelle ultime giornate di campionato è evidente, ma prima del mercato di gennaio non arriveranno nuovi rinforzi. Si potrebbe puntare sulle riserve, ma per lo Special One non tutti sembrano pronti per prendere il posto dei titolari. Giovedì c'è lo Zorya in Conference League e, si spera, saranno in molti a rifiatare, ma il problema tornerà a farsi sentire dopo la sosta, quando inizierà un nuovo tour de force.

(gasport)