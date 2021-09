La Roma riparte senza esagerare

Tornare alla vittoria era l'obiettivo prefissato da Mourinho per la gara di ieri sera contro l'Udinese e così è stato. I giallorossi grazie a Tammy Abraham trionfano per 1-0 sui friulani, rilanciandosi a tre punti dal Napoli capolista e ritrovando le giuste motivazioni in vista del derby di domanica. L'unico problema potrebbe essere la stanchezza, visto che lo Special One si è affidato ancora una volta ai suoi uomini migliori scegliendo di mandare in campo i titolari senza inserire qualche riserva per far rifiatare la squadra. Il ritmo dei giallorossi è stato elevato in mezzo al campo e il calo fisico nel finale non è casuale. Ma adesso è il momento di recuperare le energie e rilanciarsi al meglio in vista della prossima sfida, che sarà il primo grande big match della stagione.

(Il Messaggero)