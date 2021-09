La perla del faraone, è di nuovo super. "Da tanto non vivevo certe emozioni"

Stephan El Shaarawy regala la quinta vittoria consecutiva alla Roma di Mourinho, che in campionato sale a punteggio pieno in testa alla classifica. Il faraone sembra essere un giocatore rinato con l'arrivo dello Special One, che nel momento delicato della partita ha scelto di metterlo in campo. Fiducia ripagata, visto che El Shaarawy ha siglato a due minuti dal termine della partita il gol vittoria che ha fatto esplodere di gioia lo stadio. "Era tanto tempo che non vivevo un'emozione del genere. Correre sotto i tifosi, negli ultimi minuti dopo il gol della vittoria. Emozione fantastica. Sono i momenti per cui vale la pena aspettare e farsi trovare pronti. Noi giocatori d'esperienza dobbiamo capire che i momenti felici ci sono per tutti" le sue parole al termine del match.

(Il Messaggero)