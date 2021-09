La missione di José: formare una squadra di giovani leader

Per considerarsi da scudetto con questa Roma, Mourinho avrebbe voluto un centrocampista. Un’altra richiesta era un terzino destro. Karsdorp non potrà sostenere l’intera stagione a certi ritmi. Reynolds è assai decorativo, ma per usare un eufemismo, non offre garanzie. Senza queste pedine Mou non si sente pronto del tutto. Però è divertito dall’effetto che sta facendo la sua Roma, da una certa inquietudine che monta negli avversari a rivederlo qua, col suo ghigno, e si gode lo spettacolo. Si aspetta che almeno 2-3 giocatori crescano sul piano della personalità. Sta lavorando su Mancini, con cui José ha iniziato schermaglie, abbracci vigorosi, esultanze occhi negli occhi come a passargli la sua forza. Un altro potrebbe essere Cristante: Mourinho sa quanto le vittorie regalino autostima. L’altro in prospettiva è Abraham. Ha la stoffa del trascinatore.

(Il Messaggero)