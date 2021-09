La cura Mou, da Abraham a ElSha: ora segnano tutti

Dopo il poker di vittorie ottenuto in altrettante partite giocate tra Conference League e campionato, i gol segnati (12) hanno avuto una caratteristica niente affatto banale per la Roma, quella di essere arrivata grazie alla vena realizzativa di ben otto marcatori differenti. Al momento, infatti, capitan Lorenzo Pellegrini e Jordan Veretout sono coloro che hanno realizzato più centri: tre a testa. Per il francese soltanto in campionato, mentre per l’azzurro in entrambe le competizioni fin qui disputate dai giallorossi. a sarà il reparto offensivo a cui si chiederà di fare la differenza. Proprio contro la Salernitana, domenica scorsa, è arrivato il primo acuto (attesissimo) di Tammy Abraham, l’inglese chiamato a rinverdire i fasti di centravanti storici come Pruzzo e Batistuta fino ad arrivare a Dzeko, per non scomodare un totem come Francesco Totti. Prima di Abraham, però, hanno già fatto il proprio “dovere” l’altro nuovo arrivato Shomurodov, Mkhitaryan e lo stesso El Shaarawy. Una menzione speciale, naturalmente, deve andare a Zaniolo, che proprio nello stesso match che ha fatto sbloccare il Faraone, ha riscoperto la gioia di rientrare nel tabellino dei marcatori.

(gasport)