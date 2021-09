José e la forza dell'amore. L'ultima biografia è Special

Sono decine i libri che sono stati scritti José Mourinho, ma la biografia realizzata da Robert Beasley, che esce in Italia il 21 settembre, trasmette l'idea di essere diversa da tutte le altre. In primo luogo perché Beasly, ex reporter del The Sun e noto tifoso del Chelsea, è un intimo conoscente del tecnico portoghese. In secondo luogo perché il testo non racconterà esclusivamente aneddotigià noti della vita dello Special One, ma si focalizzerà sulle sue imprese da tecnico in Premier League (con le panchine di Chelsea, Manchester United e Tottenham), facendo scoprire al lettore come in realtà la famiglia per Mourinho si trovi al primo posto insieme al suo lavoro. «La mia vita è il mio lavoro e la mia famiglia. Non ho una gran vita sociale, non mi interessa. E il segreto di tutto è l'amore. Se riesci nel calcio è perché lo ami. Se hai successo in qualsiasi professione è perché ami il tuo lavoro. E quando una famiglia è felice è perché è legata dall'amore. È la base di tutto».

(Il Messaggero)