Infortunati e gare ravvicinate. Roma, necessario il turnover

Una sosta delle Nazionali che costa cara alla Roma, che si vede costretta a perdere molti giocatori in vista della sfida di domenica sera contro il Sassuolo. José Mourinho si prepara a disputare sette gare in tre settimane e dovrà effettuare un ampio turnover per far rifiatare alcuni giocatori e sperare che tutti possano recuperare dai rispettivi infortuni. In difesa la speranza è quella di recuperare Smalling per rimpiazzare Mancini, mentre a sinistra Calafiori è pronto a dare il cambio a Vina. In attacco in dubbio Pellegrini e Zaniolo, ma i giallorossi possono contare su varie soluzioni come Carles Perez ed El Shaarawy, non scartando l'ipotesi di vedere insieme dal primo minuto Shomurodov e Abraham.

(corsera)