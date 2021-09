Immobile non è intoccabile. Kean, Raspadori e Zaniolo: ecco il piano b per fare gol

IL ct Mancini, per tutto l’Europeo, ha aperto un ombrello sopra la testa di Ciro Immobile, lo ha difeso e lo ha sempre riproposto: «Il più criticato alla fine deciderà l’Europeo». Hanno deciso altri, Immobile però è ancora titolare e gode sempre della piena fiducia del c.t., ma la situazione oggi è diversa. Mancini sta considerando molto anche le alternative. La prima è Kean che offre un’interpretazione più dinamica del ruolo. Può palleggiare e aiutare la mediana, ma anche scambiarsi con Insigne che diventerebbe falso 9 in alcuni tratti della partita, per depistare i centraloni di Yakin. Come potrebbe fare lo scattante Raspadori che ha già giocato uno spezzone di gara contro la Bulgaria. Scamacca sarebbe l’opzione più classica e più fisica, Nel racconto della partita, a un certo punto, dovrebbe entrare anche Nicolò Zaniolo. Si ruppe il ginocchio nel cuore di una partita chiave per la Nations League, in trasferta, ad Amsterdam. Era il 7 settembre 2020. Quasi esattamente un anno dopo, 5 settembre, tornerebbe nel cuore di un’altra partita chiave, in trasferta. Sarebbe un cerotto incollato su un incubo. La sua vita azzurra nella nazionale maggiore, al momento, è ferma a 254’ di gioco, spalmati in sette presenze, tre da titolare. Due gol all’Armenia. Il ragazzo romanista potrebbe dare il cambio a Chiesa che ha giocato per intero, con grande intensità, la partita di Firenze. La Svizzera, specie se le cose si dovessero mettere bene per noi, potrebbe regalarci spazi adatti ad esaltare le caratteristiche atletiche di Zaniolo.

(gasport)