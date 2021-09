Il ritorno del derby, quello vero

Il derby può estendersi per mesi, da una partita all’altra, può diventare sentimento diffuso e incontrollabile, qualcosa che incrocia amore e rabbia, tensione nervosa. C’è questo nel pensiero di alcuni tifosi, specie i più accesi, i più fragili: temono che il derby alla fine gli rovini la vita e dunque sarebbe una benedizione cancellarlo dai calendari. Una città spezzata ma anche spazzata dalla passione per il calcio, incancellabile stato d’animo con cui si nasce, cosa vuoi farci. Una città e un derby che finalmente ritroveranno lo stadio, anche se non al massimo della capienza, ritroveranno cori, coreografie, contrapposizioni essenziali, ma non è detto che ritroveranno punti. Certo i due allenatori non immaginavano che un giorno si sarebbero ritrovati a Roma su panchine opposte. Nessuno pensava a Mourinho, nessuno pensava a Sarri, prima di quest’estate. Forse nemmeno loro mettevano in conto di scontrarsi all’Olimpico. Che non è una cosa semplice per nessuno.

(La Repubblica)