Il rinnovo di Pellegrini dopo il derby

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Nessuna distrazione. In una settimana iniziata con il risveglio dopo l'inattesa sconfitta di Verona e con due gare importanti da giocare nel giro di quattro giorni, il nuovo incontro tra Tiago Pinto e l'entourage di Lorenzo Pellegrini è stato posticipato alla prossima settimana. Alla base della decisione non ci sono problemi o complicazioni nella trattativa - ormai arrivata alle battute finali - ma a volontà di non voler distrarre il ragazzo nei giorni che precedono la sfida con l'Udinese e soprattutto il derby di domenica. In un momento in cui il capitano giallorosso si è caricato la squadra sulle spalle, l'unica priorità è rappresentata dalla necessità di tornare a vincere. Da lunedì in poi si tornerà a pensare al rinnovo di contratto e a una firma che sembra sempre più vicina. Nelle ultime settimane Mourinho - che ha stretto un ottimo rapporto con il numero 7 - si è esposto più volte in prima persona preannunciando l'imminente fumata bianca, a conferma di come il club stia puntando ad arrivare all'accordo il prima possibile. Anche i desideri di Pellegrini sono chiari da tempo: la sua volontà è sempre stata quella di crescere al centro del progetto Roma. Verrà accontentato con un contratto da top player, il giusto riconoscimento per un giocatore nato calcisticamente nelle giovanili di Trigoria. Una volta formalizzata l'operazione Pellegrini, al Fulvio Bernardini si inizierà a pensare anche a Zaniolo. Al momento non c'è fretta ma il nuovo contratto del numero 22 è un tema a cui si inizierà a lavorare nelle prossime settimane.