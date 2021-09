IL PUNTO DEL VENERDÌ - SORRENTINO: "La Roma somiglia di più a Mourinho" - ZAZZARONI: "Pellegrini tra i 3 italiani più forti"

"Al treno delle prime resta attaccata la Roma, in bello stile il primo tempo e con le unghie nella ripresa", così Paolo Condò nel suo editoriale su 'La Repubblica' all'indomani della chiusura del turno infrasettimanale di Serie A, che ha visto la squadra di Mourinho battere di misura l'Udinese. "La Roma somiglia di più al suo nocchiero, ha rimosso quei 45 minuti di Verona, è tornata baldanzosa e imperfetta" il commento di Andrea Sorrentino su 'Il Messaggero'.

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

IL MESSAGGERO (A. SORRENTINO)

Sarà la passione contro il disagio: domenica nel derby parte favorita la Roma. E' scritto sulla classifica, sui volti dei giocatori e degli allenatori, anche se l'assenza di Pellegrini riequilibra tutto. Ma la Lazio non è la Lazio e questo Sarri non è Sarri. La Roma somiglia di più al suo nocchiero, ha rimosso quei 45 minuti di Verona, è tornata baldanzosa e imperfetta, il tacco di Abraham poi le gambe di marmo nel finale, ma vuole convincersi di valere più di quanto insinui Mourinho.

IL TEMPO (T. CARMELLLINI)

La Roma torna a vincere in campionato dopo il ko di Verona, ma a Mourinho si strozza l’urlo in gola per la perdita di capitan Pellegrini in vista del delicatissimo derby in programma domenica prossima. Il tecnico portoghese, a differenza del collega d’oltre Tevere che ha Torino ha rinunciato a molti titolari, non gioca al risparmio in vista della stracittadina e manda in campo la Roma migliore. Sapeva benissimo, lo Special One, quanto fosse importante ritrovare il passo giusto dopo uno scivolone, per il proseguo del campionato, ritrovarsi e riprendere a correre. [...]

LA REPUBBLICA (P. CONDO')

[...] Al treno delle prime resta attaccata la Roma, in bello stile il primo tempo e con le unghie nella ripresa, quando l’Udinese mette a ferro e a fuoco l’area di Rui Patricio. Siccome era già successo contro Sassuolo e Verona, si amplia l’evidenza del gap tra le due fasi giallorosse. La Roma comunque sta meglio della Lazio, salvatasi a Torino in coda a una prestazione mediocre: nel derby Mourinho parte avanti a Sarri pur essendo privo del suo uomo migliore, Pellegrini.