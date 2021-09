Il Parlamento pronto ad andare all'attacco di Dazn

MILANO FINANZA (A. MONTANARI) - Il calcio giocato irrompe sui banchi del Parlamento. [...] Il nodo è rappresentato dalla tenuta del segnale della piattaforma streaming ma soprattutto dalla qualità del servizio. Senza trascurare poi gli ascolti (Dazn li fa rilevare da Nielsen, soggetto non riconosciuto a differenza di Auditel), che vanno a impattare anche sulla ripartizione (8% del totale) degli introiti incamerati dalla lega SerieA. [...]

E secondo indiscrezioni, presto aumenterà la pressione della politica italiana e dei parlamentari sul caso e su Dazn per tutelare gli utenti. Una strada percorribile è la richiesta di condizioni migliorative per la finizione delle immagini, che potrebbe portare a un pressing per chiedere la sub-licenza dei diritti tv a favore di Sky Italia,