Il festival del gol. La Roma sogna e segna con i 3 moschettieri di Mourinho

La Roma si è mossa in maniera forte sul fronte del mercato, regalando a José Mourinho due grandi pedine per rimpiazzare Edin Dzeko. Tammy Abraham ed Eldor Shomurodov hanno già dimostrato di saper segnare e far divertire i tifosi, ma i giocatori che al momento stanno regalando più di ogni altro soddisfazioni al tecnico portoghese sono i centrocampisti: Pellegrini, Vertout e Cristante. Il capitano giallorosso, che in settimana incontrerà la società per il rinnovo, ha già realizzato tre reti. Stesso numero di gol messi a segno da Jordan Veretout, che non a caso ha ritrovato anche la chiamata della Nazionale francese. C'è poi Cristante, fresco campione d'Europa che al momento ha il compito di impostare il gioco dal basso e lanciarsi in fase offensiva per essere pericoloso sotto porta, dove ha realizzato già un gol. Mourinho avrebbe voluto un altro centrocampista per questa prima metà di stagione, ma al momento i giallorossi possono contare sui gol di tutti e lo Special One non può che essere soddisfatto.

(gasport)