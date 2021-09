Il derby è una festa per tutti, vince anche il Green pass

L'Olimpico torna a colorarsi. Dopo due derby senza tifosi riecco il calore. In curva Sud ci sono state un paio di risse tra tifosi. Questione di spazi occupati e territori non rispettati. Da segnalare anche un arresto tra gli ultras giallorossi: tutto è successo durante il primo gol della Lazio, in tribuna Tevere divisa più o meno a metà. Il tifoso della Roma ha colpito con una testata un poliziotto che lo stava spingendo indietro per non fargli invadere la linea di demarcazione tra i due spazi. E' stato immediatamente fermato e ora dovrà rispondere di lesioni.

Cancelli aperti dalle ore 15,30 ma intorno allo stadio laziali e romanisti sono presenti già dall'ora di pranzo. Qualche minuto di tensione sul ponte si registra quando i due schieramenti vengono molto vicini. La Polizia però tiene tutto sotto controllo. Alla fine non si sono verificati incidenti. Alla vigilia c'era qualche timore soprattutto legato a manifestazioni estemporanee in merito alle polemiche sul Green pass. Fuori non è accaduto nulla, all'interno lo stesso. Controlli capillari e pre-filtraggio dove gli steward verificavano la validità della carta verde prima dell'arrivo ai tornelli.

(Il Messaggero)