Il derby alle 18, le romane una sola volta alle 15

Si giocherà di domenica pomeriggio, ore 18, il derby Lazio-Roma del 26 settembre. La Lega Serie A ha diramato anticipi e posticipi fino a dicembre, e la sfida capitale è stata collocata in esclusiva Dazn. Un calendario che riserva un cammino particolare alla Roma, che giocherà alle 15 e solo a ridosso di Natale. La prima sfida nell’orario tradizionale è infatti quella del 18 dicembre a Bergamo con l’Atalanta, programmata per sabato alle 15. Una gara a testa, per Roma e Lazio, all’ora di pranzo (12.30). La Roma giocherà in notturna la sfida di Torino con la Juve (16/10), il 13 dicembre posticipo del lunedì per la gara casalinga contro lo Spezia.

(Il Messaggero)