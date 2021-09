I VOTI DEGLI ALTRI - Rui Patricio "una sicurezza". Cristante "goleador". El Shaarawy "magico"

LAROMA24.IT - La Roma si gode il primato in classifica con una vittoria al cardiopalma, arrivata a due minuti dal triplice fischio con una magia di El Shaarawy subentrato dalla panchina. José Mourinho festeggia al meglio le sue mille panchine da professionista, correndo anche sotto la Curva Sud per festeggiare la rete del faraone. Tanti i giallorossi protagonisti ieri sera, come Rui Patricio che nega in più occasioni al Sassuolo il gol del vantaggio. Vina e Karsdorp costretti a fare gli straordinari, mentre a metà campo è ottima la prestazione di Cristante, che si regala anche il gol del momentaneo vantaggio. Davanti brilla il capitano Lorenzo Pellegrini, mentre resta sfortunato Abraham che continua a cercare il gol all'Olimpico e si vede negare la gioia dall'ennesimo palo.

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista, Corriere dello Sport)

Rui Patricio 7.57

Karsdorp 6.2

Mancini 6

Ibanez 6

Vina 5.6

Veretout 5.9

Cristante 6.8

Zaniolo 5.8

Pellegrini 6.9

Mkhitaryan 5.7

Abraham 6.5

El Shaarawy 7.4

Shomurodov 6.5

Carles Perez 6.2

Reynolds sv

Mourinho 7.3

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 7.5

Karsdorp 6.5

Mancini 6

Ibanez 6.5

Vina 5.5

Veretout 5.5

Zaniolo 5.5

Pellegrini 7

Mkhitaryan 5.5

Abraham 7

El Shaarawy 7.5

Shomurodov 6.5

Carles Perez 6

Reynolds sv

Mourinho 8

IL TEMPO

Rui Patricio 7.5

Karsdorp 6.5

Mancini 6

Ibañez 6

Viña 5.5

Veretout 6

Cristante 6.5

Zaniolo 6

Pellegrini 6.5

Mkhitaryan 5.5

Abraham 6.5

El Shaarawy 7

Shomurodov 6.5

Carles Perez 6.5

Reynolds sv

Mourinho 7

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 7.5

Karsdorp 6

Mancini 6

Ibañez 6

Viña 6

Veretout 5.5

Cristante 7

Zaniolo 6

Pellegrini 6.5

Mkhitaryan 5.5

Abraham 6.5

El Shaarawy 7

Shomurodov 6.5

Carles Perez 6

Reynolds sv

Mourinho 7

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 7.5

Karsdorp 5

Mancini 5

Ibañez 5.5

Viña 5.5

Cristante 6.5

Veretout 6.5

Zaniolo 6

Pellegrini 7.5

Mkhitaryan 5.5

Abraham 6.5

El Shaarawy 8

Shomurodov 6.5

Carles Perez sv

Reynolds sv

Mourinho 7



CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 8

Karsdorp 6,5

Mancini 6

Ibanez 6,5

Vina 6

Cristante 7,5

Veretout 6

Zaniolo 6

Pellegrini 6,5

Mkhitaryan 6

Abraham 7

El Shaarawy 8

Perez 6

Shomurodov 7

Reynolds sv

Mourinho 8

CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 7,5

Karsdorp 6

Mancini 6.5

Ibanez 6

Vina 5

Cristante 6,5

Veretout 6

Zaniolo 5,5

Pellegrini 7

Mkhitaryan 5,5

Abraham 6

El Shaarawy 7,5

Perez sv

Shomurodov 6

Reynolds sv

Mourinho 7

IL ROMANISTA

Rui Patricio 7.5

Karsdorp 7

Mancini 6.5

Ibanez 6

Vina 6

Cristante 7

Veretout 6

Zaniolo 6

Pellegrini 7.5

Mkhitaryan 6.5

Abraham 6.5

El Shaarawy 7

Perez 6.5

Shomurodov 6.5

Reynolds sv

Mourinho 7.5