I conti nel pallone, bilanci-voragine per gli stadi vuoti. Il calcio batte cassa

La Serie A si prepara a tornare in campo per la terza giornata della stagione 2021/2022, ma i club sono costantemente a lavoro per tamponare le perdite che il Covid-19 ha prodotto sul mondo del calcio. In un report presentato al governo si sottolinea come dal 2008 si stimi una perdita di 4.1 miliardi, mentre nella sola stagione 2019/2020 i club del massimo campionato italiano avrebbero incassato 302 milioni in meno dalla vendita di biglietti e 228 milioni in meno da parte degli sponsor. Le società proveranno a mettere mano sul tesoretto incassato dalla FIGC per la vittoria dell'Europeo, ma Gravina è pronto a bloccare tutto. Il presidente proporrà investimenti e un piano di ripresa, ma i suoi effetti si vedranno sul lungo periodo costringendo alcune società a fare ancora molta attenzione ai propri conti.

(Il Messagero)