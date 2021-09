Guai nazionali: dolori per Josè

La maledizione degli infortuni (in nazionale) si è abbattuta sulla Roma: Mancini e Pellegrini sono rientrati alla base, Viña ha accusato un fastidio al flessore con l'Uruguay e Zaniolo ha saltato l'allenamento con gli azzurri per una contusione alla coscia sinistra rimediata con la Svizzera. Per quanto riguarda il capitano . In queste ore Pellegrini si trova a Trigoria ed è in attesa di capire se potrà giocare la partita contro il Sassuolo, ma sarebbe ingenuo da parte di Mourinho farlo giocare se non sarà più che certo del suo totale recupero. Chi torna dalla nazionale col sorriso è Nicola Zalewski che durante la sosta si è imposto esordendo nella sua Polonia al fianco di Lewandowski e dando dimostrazione di potersi giocare una maglia nella Roma.Mou ha intravisto in lui dei grandi margini di crescita e ha scelto di non mandarlo in prestito tenendolo come alternativa a Pellegrini.

(Il Messaggero)