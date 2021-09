Si drizzano le antenne della Figc sul passaggio di Cedric Gondo dalla Lazio alla Salernitana: atti trasmessi da via Allegri alla Procura Federale. L'attenzione sulla questione si è accesa poiché i due club, alla luce di quanto accaduto in estate con tanto di trust costituito per la cessione della società campana, non dovrebbero intrattenere rapporti sul mercato.

(Il Messaggero)