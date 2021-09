IL ROMANISTA (P. TORRI) - Il futuro è Roma. [...] Leggete qua: sono soltanto tre i giocatori che hanno superato la soglia dei trenta anni, quello con la carta d'identità più consumata è Rui Patricio, trentatrè primavere e mezzo che, peraltro, per un portiere, come da regola calcistica accettata da tutti, valgono di meno rispetto a quello che dicono i documenti. Gli altri due over trenta sono Smalling e Mkhitaryan che nel duemilaventidue festeggeranno le trentadue primavere. Sono sei i ragazzi nati nel terzo millennio: un portiere (Boer), tre difensori (Reynolds, Kumbulla, Calafiori), due centrocampisti (Bove e Darboe), più un 1999 che risponde al nome di Nicolò Zaniolo, ovvero il giovane più importante del nostro calcio campione d'Europa. [...]

Ci sembra un dato molto indicativo su come, nelle ultime due sessioni di mercato, la dirigenza giallorossa abbia lavorato. Perché è vero che Tiago Pinto aveva diversi input da rispettare, sfoltire il più possibile la rosa, ridimensionare un monte ingaggi non più sostenibile, puntare comunque a costruire una squadra competitiva in grado di poter tornare a qualificarsi per la Champions League, ma il dirigente portoghese doveva anche dare una bella sforbiciata all'età media di una squadra che nelle intenzioni bisognava ringiovanire per dare un nuovo impulso verso il futuro. Anche questo obiettivo, come abbiamo visto, è stato raggiunto. [...]

Prendendo in considerazione soltanto i nati dal 1995 in poi, verrebbe fuori una Roma che vedrebbe in porta Fuzato, una linea difensiva a quattro con Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña, i due mediani sarebbero Cristante e Diawara, i tre trequartisti Zaniolo, Pellegrini, Shomurodov, il centravanti Abraham (e di giovani ne rimarrebbero fuori davvero parecchi). È una formazione che può essere una realtà già oggi importante (con l'aggiunta dei tre senatori), ma che soprattutto può rappresentare una garanzia per il futuro a breve, media e lunga distanza. E chissà che, come pensa Mourinho, questa rosa da linea verde non riesca anche ad anticipare i tempi per un ritorno in copertina atteso ormai da troppi anni.[...]

Di fatto non ce lo hanno detto, ma la nuova Roma ha scelto la linea verde per tornare protagonista ai massimi livelli. Non è un caso, infatti, che Mourinho, ogni volta che ne ha avuto l'occasione, ha usato la parola tempo per far capire che bisognerà avere anche pazienza per aspettare che i ragazzi con cui sta lavorando, maturino quell'esperienza che è necessaria per poter brindare a un successo. [...]

