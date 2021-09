Gestaccio al derby, 10 mila euro di multa a Zaniolo

Nicolò Zaniolo, dopo le polemiche aizzate nell'uscita dal campo in occasione del derby, se la cava solo con una multa. La Roma dovrà dunque pagare 10 mila euro per il gesto del classe '99, conseguenza attesa a Trigoria visti anche i numerosi precedenti in materia - da De Rossi a Balotelli, passando per Ronaldo, Simeone, Esposito ed altri -. Il giocatore ieri è tornato ad allenarsi: defaticante come di consueto dopo una partita e, per fortuna, l'affaticamento accusato nei 90 minuti contro la Lazio si è rivelato essere solo qualche crampo.

(Il Messaggero)