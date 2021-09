In una panoramica sugli estremi difensori della Serie A, ha detto la sua anche su Rui Patricio Giovanni Galli, ex portiere, fra le altre, di Milan e Napoli. Questo il commento concesso al quotidiano in merito al numero 1 giallorosso: «È di grande affidabilità. E il fatto che Mourinho lo abbia voluto - osserva Galli - gli dà ancora più credibilità. Anche se lui deve fare molta meno fatica di Maignan per non far rimpiangere i predecessori...».

(corsera)