Friedkin-De Laurentiis. Da Di Caprio a Verdone, è sfida anche al cinema

L’ultimo film di De Laurentiis è stato “Si vive una volta sola“, con un tifosi profondamente romanista come Verdone. Quello di Dan Friedkin, la pandemia, lo ha fatto scivolare al 2022. Si tratta di “Killers of the Flower Moon“, con un cast d’eccezione: da Leonardo Di Capiro a Robert De Niro, passando per la regia di Martin Scorsese. In attesa del botteghino i due provano a vedere chi può mettere in piedi un colossal hollywoodiano nella nostra Serie A. Senza fare voli pindarici i due presidenti si accontentano di guidare la classifica alla terza giornata, per il resto si viedrà. C’è tempo e sudore da vendere e magari si sentiranno, si conosceranno meglio, anche in virtù della passione per il cinema.

(gasport)