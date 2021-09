Fonseca: "Nessun problema con Mourinho, ottimo atteggiamento con me"

THE TELEGRAPH - L'ex allenatore della Roma, Paulo Fonseca, torna a parlare in un'intervista al quotidiano inglese anche dell'esperienza biennale in giallorosso e di José Mourinho, ora alla guida della Roma: "In alcuni paesi forse non è normale, ma è normale in posti come la Germania un annuncio di un allenatore 6-8 mesi prima. Sapevo già che Tiago Pinto avrebbe scelto José Mourinho. È stato un processo chiaro per me. José ha avuto un ottimo atteggiamento con me. Mi ha chiamato e parlato e non ci sono stati problemi".