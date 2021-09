Fondi-Serie A: si tratta senza Cvc

Nuovo tentativo: Serie A e fondi di investimento si siedono nuovamente attorno a un tavolo per trovare un accordo. Non sono ancora note le cifre su cui si ragiona, ammesso che si sia già arrivati a parlarne. Un primo elemento di novità è che Cvc, che sembrava poter essere protagonista nella prima fase poi sfumata, si è sfilata dalla questione: il fondo ha infatti trovato, nel frattempo, un accordo da 2.1 miliardi con la Liga. Dal canto loro, Advent ed Fsi sono invece intenzionate a rimanere in gioco. Serve ovviamente trovare un accordo con i club, per niente scontato visti i precedenti fallimenti.

(Milano Finanza)