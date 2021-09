El Shaarawy segna sempre. Così la Roma-2 vuole stupire

La Roma è pronta per la prima gara del girone di Conference League, che vedrà scendere in campo all'Olimpico i bulgari del CSKA Sofia. José Mourinho vuole vincere e continuare con la striscia di risultati utili al momento ferma a cinque, tra coppa e campionato. Lo Special One farà qualche cambio, ma non ci sarà un turnover forzato. Quattro cinque cambi massimo, con l'inserimento dal primo minuto dell'eroe della gara con il Sassuolo, Stephan El Shaarawy. Il faraone è al secondo gol in stagione, anche se non è mai partito titolare dal primo minuto. Nella Roma non ci sono solo 11 titolari, lo ha sottolineato a più riprese il tecnico portoghese, che vuole che tutti i suoi giocatori siano pronti e consapevoli di poter incidere. El Shaarawy è l'esempio per eccellenza di questa mentalità e a partire da questa sera farà di tutto per mettere in crisi le future scelte del mister, lottando per conquistare soprattutto una maglia in vista del prossimo Mondiale.

(gasport)