El Shaarawy all'ultimo respiro e Mou va di corsa sotto la curva

Una corsa che termina sotto la Curva Sud, con la squadra e con i tifosi che impazziscono per il gol a due minuti dal triplice fischio di El Shaarawy. E' così che José Mourinho ha festeggiato ieri sera all'Olimpico la sua millesima panchian da professionista, imponendosi per 2-1 contro il Sassuolo e prendendosi il primo posto in classifica a punteggio pieno. Una Roma che ci ha creduto fino alla fine e che ha provato fino all'ultimo a ribaltare il pari di Djuricic. Da segnalare il grande gol di Cristante, che sfrutta al meglio l'assist di Lorenzo Pellegrini su calcio piazzato, e la grande prestazione di Rui Patricio che salva il risultato in più di un'occasione.

(corsera)