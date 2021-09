El Sha e il ladro d'auto. Il pm: «Nessun pestaggio»

Nessun pestaggio: il calciatore della Roma Stephan El Shaarawy, finito sotto inchiesta per lesioni gravi per avere picchiato Jose Carlos Aliaga Sagardia che, lo scorso febbraio, aveva cercato di rubare la sua Lamborghini, non ha alzato le mani sul ladro, procurandogli lesioni guaribili in 60 giorni di prognosi. Ne è convinto il pubblico ministero Carlo Villani, titolare del fascicolo, che ha deciso di chiedere l'archiviazione. La versione dello sportivo viene confermata dal racconto di due passanti che, attirati dalle urla del giocatore, hanno assistito all'inseguimento e al placcaggio. I testimoni raccontano che il ladro ha compiuto atti di autolesionismo, ferendosi al volto e alle gambe.

(Il Messaggero)