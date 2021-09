La Roma è pronta a scendere in campo questa sera al Bentegodi per la quarta giornata della Serie A 2021/2022. Gli uomini di Mourinho però nonostante la gara in trasferta non saranno soli, visto che sono 1700 i tagliandi staccati in poche ore per il settore ospiti. Richiesta talmente elevata che la Questura ha deliberato l'allargamento della sezione dedicata ai tifosi giallorossi attraverso un settore adiacente alla Curva Nord.

(corsera)