Effetto Abraham: un ciclone sulla Roma. E anche sugli ingaggi

Un impatto importante, che pochi si aspettavano, quello avuto da Tammy Abraham nell'universo Roma. Anche l'esborso per assicurarsi le prestazioni dell'attaccante è più unico che raro, con un ingaggio non da meno. L'effetto Abraham, infatti, consiste anche in un possibile aumento del monte ingaggi di una decina di milioni lordi. Chiusa la sessione di mercato Tiago Pinto dovrà infatti rituffarsi nella questione rinnovi: c'è l'urgenza Lorenzo Pellegrini, ma anche le questioni relative a Zaniolo, Cristante, Veretout e Mancini.

Abraham, grazie al decreto crescita, costerà alla Roma 5.8 milioni lordi a stagione: ma l'agevolazione del decreto per chi viene dall'estero non è più considerata un'attenuante da parte di chi, già all'interno del club, vorrebbe guadagnare di più.

Capitolo Pellegrini: Tiago Pinto ha dichiarato in conferenza stampa che il suo rinnovo non sarà un problema, vista la volontà di tutte le parti in gioco. Ma al momento la distanza c'è, e la questione si trascina ormai da mesi: il club parte da una base di 3 milioni più eventuali bonus, mentre il giocatore ne chiede 4 a stagione (bonus inclusi).

Punta alla stessa cifra Nicolò Zaniolo, in odore di rinnovo prima del secondo grave infortunio al ginocchio. Presto bisognerà parlare anche con lui. Così come con Mancini, Cristante e Veretout. Per evitare una nuova telenovela.

