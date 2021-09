È un derby che sa di nuovo: tutta colpa di quei due

Il derby è uno scrittore che sa cambiare genere a ogni romanzo. Il Lazio-Roma di oggi pomeriggio si candida a questo copione. Perché questo derby sa di nuovo. È un derby con un tutto esaurito a metà, eredità della pandemia. È un derby che rischia di giocarsi dopo 55 anni, almeno in partenza, senza un calciatore nato a Roma in campo. Ma il nuovo viene soprattutto da loro, da questi veterani che per una domenica tornano debuttanti: José Mourinho e Maurizio Sarri. Ne hanno viste, e in diversi casi, vinte tante. Però il sapore di questi derby se non lo assaggi non lo puoi prevedere. Il loro avvento dà l’idea di un mazzo di carte che devono mischiarsi parecchio prima di cominciare a giocare.

(gasport)