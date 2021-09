E stavolta Mou non è stato Special

La nuova mentalità data alla squadra da Mourinho è evidente ormai, ma se c'è una cosa che lo Special One non sopporta è perdere. Figurarsi farlo dopo aver segnato due gol e nel derby contro la Lazio. Una serata da dimenticare quella di domenica, in cui a fine gara lo stesso tecnico è stato però il primo a rincuorare i suoi. "Avete dato tutto, non dovete essere tristi. Continuate così" sono state le sue parole alla squadra riunita in mezzo al campo. Alcuni aspetti da sistemare però ci sono, visto che i giocatori sembrano stanchi. Sono pochi i calciatori considerati validi per subentrare dalla panchina e così, ad esempio, la coppia Veretout-Cristante è costretta agl straordinari. Difficile giocarle tutte con questi ritmi e senza inserire forze fresche.

(corsera)