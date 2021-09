È stata la mano di José, il film (inedito) che sta facendo impazzire Roma

E, adesso, chi glielo dice al tifoso della Roma con il cuore straripante di orgoglio di restare calmo? Chi riuscirà a obbligarlo a non galoppare con la fantasia dopo aver visto correre, pugno al cielo, Josè Mourinho verso la Sud? Chi riuscirà a frenare le tabelle, i calcoli, i sogni che imperversano nei bar, negli uffici, nelle case tinte di giallo e rosso della Capitale?

[...]

La Roma ha preso coscienza, ha capito di essere e non più soltanto di apparire. Più feroce che bella; più cinica che spettacolare. Ma, poi, qual è il confine reale tra il bene e il male quando porti a casa i tre punti?

[...]

La Roma (forse) finora non è stata la più forte, complicatissimo affermare che non sia stata la più brava. Lo raccontano i numeri, lo conferma la classifica. La Roma, quindi Mourinho, ha dimostrato di saper trovare costantemente la soluzione ideale per aver ragione del nemico di turno: cinque vittorie in cinque partite non possono essere un caso se/quando in panchina c'è un signore che ha portato a casa 640 successi in 1000 occasioni. Sì, avete letto bene: 640 vittorie in 1000 partite. Uno che in Italia non ha mai perso una sfida di campionato davanti al proprio pubblico: 40 gare, zero sconfitte. Perché José gioca per e con la sua gente, e Roma uno così lo stava aspettando da sempre.

State buoni, se potete. Sarà molto complicato, però...

