E ora Mourinho pensa di tornare all'antico

IL ROMANISTA (F. PASTORE) - La sconfitta incassata dalla Roma contro l'Hellas ha evidenziato alcune lacune nella capacità di copertura della squadra: difficile pensare che Josè Mourinho voglia replicare, almeno a stretto giro di posta, la soluzione di Shomurodov e Abraham - intesa ancora da costruire - contemporaneamente in campo. Nell'ultimo impegno il sostegno alla difesa dei giocatori d'attacco è stato limitato, con Zaniolo che non sembra ancora pronto a sostenere il doppio lavoro d'offesa e copertura.

Giovedì contro l'Udinese potrebbe dunque toccare nuovamente ad El Shaarawy, apparso in forma nelle ultime uscite. In difesa, invece, può tornare Smalling, mentre Karsdorp potrebbe rifiatare. Capitolo Vina: prevale la cautela sul laterale uruguaiano dopo la botta rimediata mercoledì scorso. Sulla possibilità di rivederlo in campo contro la squadra di Gotti si saprà di più dopo l'allenamento di oggi.