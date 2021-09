E oggi per José altro traguardo storico: 200 gare in Europa

Vincere questa sera per dimenticare il derby perso contro la Lazio, ma soprattutto per onorare un altro grande record. La Roma di Mourinho si prepara a scendere in campo per la seconda giornata del girone di Conference League contro lo Zorya, in quella che sarà la duecentesima gara in Europa dello Special One. Un percoso iniziato il 28 settembre 2000 contro l’Halmstads e che vede, fino a questo momento, uno score molto positivo: 112 vittorie, 44 pareggi e 43 sconfitte. Nella speranza che questa sera in Ucraina arrivi la vittoria numero 113.

(gasport)