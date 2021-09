È il Verona di Tudor: "José mi preoccupa ma non voglio alibi"

L'Hellas Verona si prepara alla gara di questa sera contro la Roma di Mourinho. La pressione in casa gialloblù è molta, considerato il cambio in panchina dopo appena tre giornate di Serie A, con l'esonero di Di Francesco e l'arrivo di Tudor. Il nuovo tecnico veronese vuole stupire tutti, sfruttando al massimo la gara contro i giallorossi per dimostrare la forza della squadra. «Chi mi preoccupa di più? Il loro allenatore. Non bisogna cercare alibi, ed è una cosa che provo a trasmettere ai ragazzi. La sfortuna, l’arbitro, il palo: secondo me non è così. Certe cose te le devi migliorare con una corsa in più. Puoi vincere o perdere per episodi, ma ognuno deve fare il massimo possibile. La squadra ha lavorato bene, ho visto voglia di fare, avremo grandi motivazioni. Giochiamo nel nostro stadio, non si vince da tanto. Vogliamo fare bene, una prestazione giusta, con cose concrete, senza distrazioni. Poi il risultato lo vedremo.

(gasport)