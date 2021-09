Difensivista a chi? 19 gol in sei gare: la sorpresa di Mou

Nell'eterno dualismo tra cosiddetti 'giochisti' e 'risultatisti', Josè Mourinho è di solito menzionato in cima alla lista della seconda categoria. Eppure i numeri collezionati finora con la Roma parlano di tutt'altro. In questo primo scorcio di stagione i giallorossi hanno messo a segno 19 gol in 6 gare - poco più di 3 a partita -. Ed il dato dei gol subiti - 4 - è altrettanto importante.

L'andamento, per ora è super, anche se il tecnico giallorosso gradirebbe una rosa più lunga. In attesa dei rinforzi che potrebbero arrivare dal mercato di gennaio, Mou pensa al presente: contro l'Hellas Verona il mister tornerà alla formazione tipo, la stessa che, circostanze permettendo, dovrebbe essere scelta per i match successivi con Udinese e Lazio.

Intanto a Trigoria buone notizie da Spinazzola, tornato a lavorare in palestra e subito a confronto con lo Special One che spera di poterlo riavere al meglio tra un paio di mesi.

