Diawara, Villar, Mayoral: tre titolari (o quasi) "cancellati" dal tecnico

Erano stati tre titolari della Roma di Fonseca e avevano dato il loro contributo per lottare fino alla fine per entrare in Conference League. In molti però ora si chiedono che fine abbiano fatto Villar, Diawara e Borja Mayoral. I tre visti lo scorso anno sembravano pronti per giocare per Mourinho, ma il tecnico portoghese non sente ragioni e al momento li utilizza con il contagocce. Mayoral, ad esempio, lo scorso anno ha messo a referto 17 reti, ma quest'anno è diventato terza punta e ha visto il campo per soli 29 minuti. Discorso simile per Villar, impiegato solo 69 minuti e spedito in tribuna per due gare consecutive, e Diawara, che di minuti ne ha giocati 65. Possibile che lo Special One stia lanciando un messaggio alla società in vista del mercato di gennaio, ma sembra ovvio pensare che i tre qualora non dovessero trovare spazio finiranno per essere ceduti per far spazio a giocatori ritenuti più utili alla causa del tecnico.

(corsera)