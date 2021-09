Diawara torna e il Galatasaray prova l’assalto

Nel giorno in cui c’è ansia per la botta rimediata in Nazionale da Zaniolo , arrivano notizie doppiamente interessanti per Diawara. Ieri sera si è imbarcato dalla Guinea, dove la sua nazionale era rimasta bloccata in hotel per via del colpo di stato, e oggi tornerà a Roma. Lo aspetta una richiesta da parte del Galatasaray, che lo sta corteggiando da settimane. I giallorossi aprirebbero all’ipotesi di prestito oneroso (a 2 milioni) con diritto di riscatto, ma il centrocampista sembra non volersi muovere fino alla sessione di gennaio. In ogni caso, con la probabile uscita del guineano la Roma punterà decisa su Zakaria del Borussia Mönchengladbach,

(gasport)