Diawara punta subito al rientro. Viña rassicura: nessuno stop

Amadou Diawara è ancora bloccato in Guinea, dopo il colpo di stato messo in atto dalle forze speciali dell’esercito. La Roma resta sempre In contatto con il suo giocatore, visto che la squadra si trova bloccata in un albergo. La volontà della società è quella di riportare li proprio giocatore in italia Il prima possibile e, proprio per questo, si stanno studiando tutte le soluzioni. La più probabile è quella di un ritorno collettivo di tutti i giocatori impegnati in Europa.

Migliori notizie, invece, arrivano dall’Uruguay riguardo Matias Vina. È stato lo stesso c.t. Tabarez, infatti, a rassicurare tutti: «Sta bene. Ha avuto quel problema che lo ha fatto uscire col Perù, ll giorno dopo ha fatto la. risonanza ed era a posto, ma ci sembrava opportuno che riposasse così da essere pronto per la prossima partita». Sembra slittare alla prossima settimana l’incontro fra | manager di Pellegrini - tornato a Trigoria per un fastidio alla cicatrice dell'ultimo . Infortunio alia coscia -— e Il gm Tiago Pinto per il rinnovo di contratto.

(Gasport)