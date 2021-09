Sospiro di sollievo a Trigoria per Amadou Diawara. Dopo la paura delle ultime ore per il golpe in Guinea (rimandato il match con il Marocco), la Roma è riuscita a mettersi in contatto con il suo centrocampista che, insieme al resto della Nazionale, è al sicuro in un hotel di Conarky. Stamattina la nazionale guineana fornirà nuove indicazioni sul ritorno dei calciatori nei rispettivi paesi.

(Il Messaggero)