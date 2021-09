Diawara: "Ho avuto paura"

Amadou Diawara si è messo alle spalle lo spavento degli ultimi giorni ed è riuscito a tornare a Roma. Il centrocampista era infatti rimasto bloccato in Guinea dopo che un gruppo di militari aveva messo in atto un colpo di stato nel paese. "È stata più paura che altro. È andato tutto bene. Sto bene e sono contento di essere tornato in Italia" le sue parole al rientro in Italia. Ora il giocaotre resterà nella Capitale, in attesa del mercato di gennaio dove Tiago Pinto proverà a piazzarlo per liberare uno slot e regalare a Mourinho il tanto desiderato centrocampista.

(Il Messaggero)