Derby, Olimpico blindato: allerta per i no Green pass

Torna l'entusiasmo nella Capitale per un derby con la presenza del pubblico, e con esso l'allarme scontri. Per la sfida delle 18 di domani tra Lazio e Roma la capienza dell'Olimpico sarà al 50% per le disposizioni anti Covid, ma a vegliare sui tifosi ci saranno circa 2000 agenti tra poliziotti, carabinieri, finanzieri in tenuta antisommossa e vigili urbani deputati alla regolamentazione del traffico e alla viabilità.

Fra i vari rischi c'è anche quello di manifestazioni estemporanee legate al Green Pass, ma anche le prossime elezioni potrebbero avere un effetto indiretto sulla stracittadina. Solo una settimana fa, in occasione del match contro il Cagliari, una trentina di supporter della Lazio era approdata all'Olimpico via Tevere a bordo di un battello sostenendo la volata al candidato-ultrà Francesco Cuomo, tatuatore di Diabolik, in lizza con Fratelli d'Italia.

Intanto, da oggi sono in corso le bonifiche degli spalti e dell'area adiacente allo stadio Olimpico, mentre i radar della Digos sono ben accesi e puntati su luoghi caldi e i territori contesi della città dove esporre striscioni e innescare scintille. Già da stasera, poi, scatteranno le rimozioni delle auto in sosta lungo le strade più vicine al Foro Italico.

