Derby, l’Olimpico è già pieno: Roma, esauriti i 10.000 posti

Giovedì la Roma ospiterà l'Udinese all'Olimpico, ma per i tifosi giallorossi è già febbre da derby: esauriti i posti a disposizione per i tifosi della Roma (Curva e Distinti Sud) non appena, alle ore 16 di ieri, è iniziata la vendita libera (10.000 posti). 6500 biglietti venduti in prelazione per il match contro i biancocelesti, mentre per la partita contro la squadra di Gotti sono 23000 i tagliandi già staccati.

E gli incassi delle prime giornate soddisfano la società: sono quasi 90000 gli spettatori che si sono succeduti nelle prime giornate, con quasi 2 milioni di euro di incasso.

(Corsport)