Derby, allo stadio in 30 mila: piano per altre vaccinazioni

Entreranno in 30 mila e anche le curve torneranno a colorarsi: gli striscioni delle due tifoserie sono ormai pronti. Tutti dovranno essere muniti di Green pass altrimenti i cancelli dell'Olimpico per loro resteranno chiusi. Molti tifosi, almeno quelli giallorossi, hanno utilizzato i due giorni organizzati dalla AS Roma e dalla Regione per iniziare il percorso di immunizzazione prima dell'incontro Roma-Udinese. In più di 150 mercoledì e giovedì scorsi si sono recati proprio allo stadio dove il personale dell'Asl Roma 1 ha garantito loro fiale di Moderna. E non è escluso che nelle prossime settimane il meccanismo del vaccino all'Olimpico possa replicarsi giacché è ancora in corso tra Regione e SS Lazio un'interlocuzione per sfruttare prossimi appuntamenti di campionato ai fini della campagna vaccinale. Non ci saranno doppi prefiltraggi alla maniera degli Europei: i controlli scatteranno in prossimità degli ingressi principali dell'impianto e i cancelli apriranno a partire dalle 15,30.

(Il Messaggero)