Delega allo stadio, spunta Pelonzi

Si avvicinano le elezioni per il nuovo sindaco di Roma e tra i vari argomenti che compongono il dibattito dei vari candidati c'è anche il futuro stadio della Roma. La società giallorossa, che ha rinunciato alla costruzione del progetto di Tor di Valle, ha chiesto tramite il proprio Ceo Guido Fienga che dopo l'insediamento del nuovo primo cittadino il tutto si svolga in tempi rapidi. Il PD, attualmente in corsa con l'ex Ministro dell'Economia Gualtieri, ha assicurato che è nel proprio interesse andare incontro alla Roma per questo progetto. Si parla di area in cui l'impianto potrebbe sorgere, come Tiburtina, Ostiense, Tor Vergata e Pietralata, ma la cosa certa è che Gualtieri delegherà una figura preposta a seguire l'intero iter al fianco della società. Stando alle ultime voci dovrebbe essere Giulio Pelonzi, tra i promotori della revoca del progetto di Tor di Valle.

(Il Messaggero)